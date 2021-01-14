МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ценовая динамика последних месяцев в РФ показывает, что целесообразность снижения ключевой ставки менее очевидна, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность менее очевидна, чем она была летом", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России по итогам прошлого заседания совета директоров в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Тогда регулятор в релизе отмечал, что будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала ее дополнительного снижения.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

О ЦИФРОВОМ РУБЛЕ И ИНФЛЯЦИИ

Банк России сможет выполнить цель по инфляции в РФ в 4% даже после введения цифрового рубля, концепция которого сейчас активно обсуждается, заявил зампред ЦБ РФ.

"Мы сможем в полной мере компенсировать влияние цифрового рубля на макроуровне как на финансовую систему, так и на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики и, соответственно, обеспечить выполнение цели – 4% по инфляции", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Концепцию цифрового рубля ЦБ представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

ПОКУПКА ВАЛЮТЫ

Возобновление покупок валюты Минфином не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок РФ, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Мы исходим из того, что значимого влияния нет. Мы видим, что после объявления никакого значимого влияния уже не произошло. Поскольку это ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила, исходя из динамики цены нефти в декабре. При сохранении цены нефти на текущих уровнях, покупки Минфина продолжатся в течение всего этого года", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

Минфин РФ в среду сообщил, что с 15 января будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. До этого с марта прошлого года Минфин продавал валюту.