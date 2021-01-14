МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей европейской экономики — Германии — упал на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали снижения показателя на 5,1% в 2020 году.

"После десятилетнего периода роста немецкая экономика пережила глубокую рецессию в 2020 году, году коронавируса — ситуацию, аналогичной финансовому и экономическому кризису 2008-2009 годов", — говорится в сообщении. Однако, как указывает статбюро, экономический спад в Германии в 2020 году был менее серьезным, чем в 2009 году, когда снижение ВВП страны составило 5,7%. В 2019 году экономика росла на 0,6%, замедлившись с 1,3% в 2018 году. Пиковый рост экономики Германии за последние 10 лет был отмечен в 2010 году — тогда он составил 4,2%. Германия обещает защитить "Северный поток 2" при Байдене

Организация пишет, что пандемия коронавируса в 2020 году сильно затронула почти все сектора экономики Германии. При этом отмечается, что спад был особенно сильным в сфере услуг.

Расходы домохозяйств за год снизились на 5,4%, однако государственные расходы выросли на 6,5%. Экспорт и импорт товаров и услуг в 2020 году снизились впервые с 2009 года — на 9,9% и 8,6% соответственно.