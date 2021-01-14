2021-01-14T14:10:37+03:00
2021-01-14T14:10:37+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832807710.html
Минфин рассказал о возможности снижения налоговой нагрузки в России
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Уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем во многих странах, потенциала для ее существенного снижения сейчас нет, поскольку для этого нет долгосрочных источников, заявил... ПРАЙМ, 14.01.2021
россия, минфин рф, налоги, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем во многих странах, потенциала для ее существенного снижения сейчас нет, поскольку для этого нет долгосрочных источников, заявил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного, фискальной нагрузки… Потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", — сказал он в ходе Гайдаровского форума.
По его словам, проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на один-два года, это должна быть долгосрочная мера. "Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", — отметил Сазанов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.