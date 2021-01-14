МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем во многих странах, потенциала для ее существенного снижения сейчас нет, поскольку для этого нет долгосрочных источников, заявил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Эксперт рассказал, куда переложить вклады с учетом налога в 2021 году

"Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного, фискальной нагрузки… Потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", — сказал он в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на один-два года, это должна быть долгосрочная мера. "Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", — отметил Сазанов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.