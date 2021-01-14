МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами располагает данными примерно о 700 тысячах зарубежных счетов российских физических и юридических лиц на общую сумму свыше 13 триллионов рублей, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вольвач.

"На сегодняшний день, мы видим, где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, более чем 700 тысячами счетов, причем это 400 тысяч налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов рублей. Это серьезные активы", — сказал Вольвач, выступая на Гайдаровском форуме. Стало известно, о каких переводах россияне будут обязаны сообщать в ФНС

"О многом мы, конечно, знали. Для нас как администраторов был важен уровень чистоты среды – какие дополнительные риски мы выявим на той информации, которую получим в рамках автоматического обмена. С одной стороны, конечно, мы много интересного узнали. С другой стороны, я могу высоко отозваться об уровне комплаенса наших российских налогоплательщиков, – доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем количеством активов, которое мы видим и которое к нам поступает от наших зарубежных партнеров", — добавил он.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян. Участники предоставляют друг другу данные в соответствии со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — Common Reporting Standard.

Стандарт требует раскрытия информации не только о банковских счетах, но и обо всех финансовых активах налогоплательщиков. "А самое главное — стандарт требует раскрывать бенефициаров таких структур, как трасты и фонды. Несмотря на то, что в Российской Федерации владение такими структурами пока не закреплено законодательно, они пользуются популярностью у россиян", — отметил замглавы ФНС. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

"Это не хорошо и не плохо, что у них есть зарубежные активы. Это прекрасно. Задача стандарта – в том, чтобы приучить и бизнес, и физических лиц к одной простой мысли: для того чтобы налоговое законодательство, бюджетное законодательство, международные стандарты выполнялись, каждый должен полностью прозрачно декларировать свои активы и доходы и платить налоги", – подчеркнул Вольвач.

Сейчас проходит обмен данными за 2019 год. Вольвач сообщил, что с российскими налоговыми органами в настоящее время информацией обменивается 99 стран из 108, которые участвуют в глобальном обмене. При этом число российских партнеров за минувший год выросло на девять. "Я думаю, что периметр и дальше будет расширяться, мы над этим постоянно работаем", — добавил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.