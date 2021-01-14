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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832808850.html
Международные резервы России за неделю выросли на 0,8%
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Международные резервы РФ с 25 декабря по 1 января увеличились на 0,8% и составили 597,4 миллиарда долларов, на 8 января практически не изменились, следует из материалов ЦБ РФ... ПРАЙМ, 14.01.2021
финансы, резервы, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 25 декабря по 1 января увеличились на 0,8% и составили 597,4 миллиарда долларов, на 8 января практически не изменились, следует из материалов ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 1 января 2021 года составили 597,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,0 миллиарда долларов, или на 0,8%, в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций-резидентов по сделкам "валютный своп". На 8 января объем международных резервов Российской Федерации по сравнению с 1 января практически не изменился", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.