МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 января, подскочило на 181 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 965 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Такой недельный рост стал самым быстрым с конца марта, когда число заявок на пособие по безработице подскочило сразу на 3,56 миллиона.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только на 8 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 795 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 2 января, был пересмотрен до 784 тысяч с 787 тысяч. Финансовый партнер "Северного потока 2" оценил возможные санкции США

Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 18,25 тысячи с пересмотренного показателя, до 834,25 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен до 816 тысяч с 818,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 января, выросло на 199 тысяч с показателя предыдущей недели, до 5,271 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.