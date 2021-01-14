МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Гендиректор финтех-стартапа Affirm Макс Левчин стал миллиардером после IPO компании, его состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала Forbes. Маск перестал быть самым богатым человеком мира

"В списке Forbes появился новый миллиардер. Forbes USA оценил состояние сооснователя и гендиректора финтех-стартапа Affirm Макса Левчина в 2,7 миллиарда долларов после IPO компании", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, акции Affirm после старта торгов на бирже Nasdaq 13 января подорожали почти в два раза, торговый день бумаги завершили на отметке 97,24 долларов, что на 98,5% больше цены продажи бумаг в ходе IPO. Добавляется также, что по итогам первого торгового дня капитализация компании составила 23,6 миллиарда долларов, хотя в ходе IPO инвесторы оценивали ее стоимость в 12 миллиардов долларов.

Сообщается, что Левчину принадлежат 11% Affirm. Forbes отмечает, что новый миллиардер — уроженец Украины и один из соучредителей сервиса PayPal, который в 2002 году был куплен eBay.

Американская финансово-технологическая компания Affirm предоставляет финансовые услуги, направленные на упрощение электронной и мобильной коммерции. Сотрудничает с такими компаниями, как Walmart, Peloton, Oscar de la Renta, Audi и Expedia.