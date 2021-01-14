2021-01-14T20:55:47+03:00
2021-01-14T20:55:47+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832810966.html
В США признали Россию и ряд стран "враждебными" государствами
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Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий и где Россия, Китай, Иран,... ПРАЙМ, 14.01.2021
россия, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий и где Россия, Китай, Иран, КНДР, Куба и отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признаются "враждебными иностранными государствами" или "враждебным лицом", говорится в заявлении на сайте американского ведомства.
"Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее, и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как "враждебных": Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик Николас Мадуро", — сказано в заявлении.