ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, которое позволяет ему ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий и где Россия, Китай, Иран, КНДР, Куба и отдельно лидер Венесуэлы Николас Мадуро признаются "враждебными иностранными государствами" или "враждебным лицом", говорится в заявлении на сайте американского ведомства. США ужесточили экспортный контроль над технологиями

"Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее, и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как "враждебных": Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик Николас Мадуро", — сказано в заявлении.