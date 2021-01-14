Премьер Украины провел переговоры с МВФ
КИЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с представителями МВФ решение правительства вернуть госрегулирование цен на газ для населения, назвал диалог конструктивным.
Ранее Шмыгаль заявил, что кабинет министров намерен ввести государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов. Министр финансов страны Сергей Марченко в четверг заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ на Украине, что, по их мнению, может привести к нарушению обязательств, прописанных в меморандуме.
"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа на Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", — сообщил Шмыгаль в Twitter.
В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. В настоящее время поставщики продают газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25 – 0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже вторую неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ.
Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20210114/832811090.html