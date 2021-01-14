КИЕВ, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с представителями МВФ решение правительства вернуть госрегулирование цен на газ для населения, назвал диалог конструктивным. Украину призвали подписать прямой договор с "Газпромом"

Ранее Шмыгаль заявил, что кабинет министров намерен ввести государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов. Министр финансов страны Сергей Марченко в четверг заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ на Украине, что, по их мнению, может привести к нарушению обязательств, прописанных в меморандуме.

"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа на Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", — сообщил Шмыгаль в Twitter.

В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. В настоящее время поставщики продают газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25 – 0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже вторую неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ. Транзит российского газа через Украину упал почти на 40% в 2020 году

Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.