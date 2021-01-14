МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Средняя сумма пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг с апреля 2020 года не превышает одну тысячу рублей, об этом в рамках Гайдаровского форума рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Эксперты рассказали, как уменьшить счет в платежке за ЖКХ

Правительство РФ в апреле 2020 года установило мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, a также на ограничение предоставления коммунальных услуг при их неоплате.

"Все старые правила (после отмены моратория – ред.), которые у нас были, остаются действовать. Мы сделали расчет, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5000-6000 рублей (в месяц – ред.) с апреля (2020 года – ред.), то в январе сумма пеней не превысила бы 1000 рублей. Это лучше любого банковского кредита", — сказал Егоров журналистам.

Он также добавил, что за время пандемии коронавирусной инфекции, Минстрой отметил улучшение платежной дисциплины.

"Если сравнивать осень 2019 года и осень 2020 года, то задолженность снизилась практически на 14%. Это около 96 миллиардов рублей, что говорит о порядочности граждан", — добавил Егоров.