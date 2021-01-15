2021-01-15T10:52:30+03:00
2021-01-15T10:52:30+03:00
2021-01-15T10:52:30+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832813783.html
Ускорение роста цен заметили более половины россиян
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц заметили 64% россиян, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Мнения... ПРАЙМ, 15.01.2021
экономика, россия, рост цен, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83223/61/832236182.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236182.jpg
https://1prime.ru/images/83223/61/832236181.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236181.jpg
https://1prime.ru/images/83223/61/832236180.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236180.jpg
https://1prime.ru/business/20210112/832793791.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц заметили 64% россиян, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Мнения о том, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, придерживаются 19% россиян, тогда как 64% полагают, что цены за этот период росли быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц лишь 4% респондентов, еще 2% увидели замедление их роста.
Ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги чуть меньше трети (30%) опрошенных. При этом больше респондентов (37%) предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения о том, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются 9% опрошенных, столько же считают, что темп их роста замедлится. Еще 4% надеются на снижение цен в ближайший месяц.
Всероссийский телефонный опрос проводился 8-10 января, выборка составила 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.