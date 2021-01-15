МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц заметили 64% россиян, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".

Мнения о том, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, придерживаются 19% россиян, тогда как 64% полагают, что цены за этот период росли быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц лишь 4% респондентов, еще 2% увидели замедление их роста. В Минсельхозе объяснили рост цен на яйца в России

Ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги чуть меньше трети (30%) опрошенных. При этом больше респондентов (37%) предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения о том, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются 9% опрошенных, столько же считают, что темп их роста замедлится. Еще 4% надеются на снижение цен в ближайший месяц.

Всероссийский телефонный опрос проводился 8-10 января, выборка составила 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.