МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 31 декабря составил 13,826 триллиона рублей против 13,741 триллиона на 25 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 85,2 миллиарда рублей, или на 0,62%. Денежная база России в широком определении за декабрь немного снизилась

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.