2021-01-15T12:28:47+03:00
2021-01-15T12:28:47+03:00
2021-01-15T12:28:47+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832814522.html
Россия за год увеличила экспорт продукции сельского хозяйства на 20%
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Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году составил 29,453 миллиарда долларов, что на 19,7% выше показателя за предыдущий год, говорится в материалах Федерального... ПРАЙМ, 15.01.2021
сельское хозяйство, россия, апк, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году составил 29,453 миллиарда долларов, что на 19,7% выше показателя за предыдущий год, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
Экспорт зерна из России вырос на 29,1%, до 10,019 миллиарда долларов.