МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году составил 29,453 миллиарда долларов, что на 19,7% выше показателя за предыдущий год, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Минсельхоз предлагает поднять пошлину на экспорт пшеницы

Экспорт зерна из России вырос на 29,1%, до 10,019 миллиарда долларов.