МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми культурами внутренний рынок, а с другой — создавать стимулы для развития производства, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы в целом согласовали основной дизайн постоянно действующего механизма (экспортных пошлин на зерно — ред.), и нам нужно в ближайшее время представить его для обсуждения сельхозпроизводителями с тем, чтобы было четкое понимание, что будет после 1 июля", — сказал Решетников на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в пятницу.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она нулевая. Россия с 1 марта повысит пошлину на вывоз пшеницы

После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Между тем подкомиссия в пятницу одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).

Глава Минэкономразвития указал, что согласно действующим нормам экспортные пошлины введены до 1 июля. "Крайне важно сейчас сформировать понимание рынка, что 1 июля обнуления экспортных пошлин не будет, что нет смысла держать зерно, ждать 1 июля в надежде на то, что потом внутренний рынок будет открыт всем ветрам, нельзя", — подчеркнул министр.

"Мы и дальше будем защищать внутренний рынок, защищать нашего потребителя. Но очень важно, чтобы производители понимали, какая будет экономическая модель, чтобы, исходя из этого, дальше планировали инвестиции, и эта модель точно будет обеспечивать нормальное развитие производства внутри страны", — добавил он.

Участники заседания согласились с необходимостью создания гибкого механизма пошлин. Россия за год увеличила экспорт продукции сельского хозяйства на 20%

"Мы будем вместе с Минэкономразвития разрабатывать порядок по плавающей экспортной пошлине, чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы это не было неожиданно, как мы делаем в этом сезоне. Чтобы рынок всегда понимал, и экспортеры, и растениеводы понимали, что пошлина будет как постоянный механизм и рассчитывали для себя перспективу продаж по той или иной цене", — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Решетников в ответ сообщил, что общая модель механизма и его основные моменты были согласованы с Минсельхозом в четверг. "Сейчас надо расчеты завершить. Прошу моих коллег в течение буквально нескольких рабочих дней свериться, чтобы на будущей неделе мы вышли на обсуждение с бизнесом этой модели, чтобы она в обязательном порядке и защищала внутренний рынок, и в то же время сохраняла достаточные стимулы для развития внутреннего производства", — добавил он.

"Говоря о перспективах на будущее, подразумевая необходимость регулирования для стабильности и прозрачности рынка, мы выступаем, конечно, за гибкие подходы и за определение плавающего размера ставок вывозных таможенных пошлин" — сообщила в свою очередь замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина.