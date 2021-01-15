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Профицит торгового баланса еврозоны в ноябре снизился
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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 25,8 миллиарда евро с 30 миллиардов в октябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 15.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 25,8 миллиарда евро с 30 миллиардов в октябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 26 миллиардов евро.
В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в ноябре вырос на 27,7%. Экспорт товаров из еврозоны снизился в годовом выражении на 1% — до 196,7 миллиарда евро, импорт — на 4,2%, до 170,9 миллиарда евро.
При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в ноябре вырос на 40,5% в годовом выражении — до 25,3 миллиарда евро. Экспорт товаров из ЕС в ноябре снизился в годовом выражении на 1,5% — до 176,6 миллиарда евро, импорт — на 6,2%, до 151,3 миллиарда евро.