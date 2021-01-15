МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представит в апреле уже рабочую систему цифрового госплана для территории от Мурманска до Камчатки, сообщил глава министерства Алексей Чекунков журналистам.

Ранее он рассказал, что цифровой госплан просчитывает всю взаимосвязь экономических, транспортных, инфраструктурных, социальных процессов до 2035 года от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

"Теперь ей занимается целый специализированный институт развития в рамках системы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Прототип системы (цифрового госплана) уже готов, мы его обкатываем. Ну давайте возьмем время до конца апреля, мы представим уже рабочую систему", — сказал Чекунков. Власти выделили дополнительные субсидии на перелеты на Дальний Восток

По словам министра, созданием цифрового госплана занимается ФАНО "Восточный центр государственного планирования". Как отметил глава Минвостокразвития, для создания госплана будет полностью создан цифровой двойник транспортной системы, Северного морского пути, также туда будут добавлены социальный, экономический и экологический модули.

"Поэтому обещание запустить настоящий цифровой госплан, мы для себя это называем госплан 21 века, будет исполнено", — добавил министр.