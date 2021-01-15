МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Попытки с помощью денежно-кредитной политики (ДКП) наращивать темпы роста экономики и доходов и снижать безработицу вызывают большие вопросы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Попытки с помощью денежно-кредитной политики обеспечить не только ценовую, финансовую долгосрочную стабильность, но и обеспечивать высокие темпы экономического роста – здесь большой знак вопроса, и мне кажется, опыт развитых стран это наглядно демонстрирует. Получили ли они те результаты, на которые рассчитывали?", — сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.

Вместе с тем глава регулятора согласилась, что ДКП, безусловно, вносит вклад в рост благосостояния: выгоду от низкой и контролируемой инфляции получают широкие слои населения. "Как только у нас инфляция начинает расти, мы понимаем, насколько это важно для состояния людей", — подчеркнула она. Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам

Точно так же денежно-кредитная политика не является панацеей для борьбы с низким уровнем занятости, считает глава ЦБ.

"Развитые страны с помощью денежно-кредитной политики мягкой поддерживали низкий уровень безработицы. Но посмотрите, какие рабочие места создавались: не сопровождалось это создание рабочих мест ростом зарплат, соответственно, ростом продуктивности. Поэтому нам нужны не просто рабочие места, не просто низкая безработица, — нам нужны хорошие рабочие места, высокопродуктивные, которые юдям позволяют зарабатывать", — подчеркнула Набиуллина.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.