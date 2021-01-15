МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно. Набиуллина оценила роль денежно-кредитной политики

"Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.

"Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ — ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений", — пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.