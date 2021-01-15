2021-01-15T15:11:47+03:00
2021-01-15T15:11:47+03:00
2021-01-15T15:11:47+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832816827.html
Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в... ПРАЙМ, 15.01.2021
налоги, алексей кудрин, ндфл, новости, экономика, налоги
https://1prime.ru/images/83244/82/832448217.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/82/832448217.jpg
https://1prime.ru/images/83244/82/832448214.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/82/832448214.jpg
https://1prime.ru/images/83244/82/832448211.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/82/832448211.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832815871.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин считает, что нужно быть очень осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.
"Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
"Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ — ред.) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений", — пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.