ЛОНДОН, 15 янв — ПРАЙМ. Меры по стимулированию экономики США, предложенные избранным президентом Джо Байденом, окажут существенную поддержку американскому ВВП, однако представленный план, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе, прокомментировала РИА Новости старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. США ужесточили экспортный контроль над технологиями

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Указанный объем превысил ожидания участников финансового рынка и должен помочь восстановлению экономики в условиях пандемии коронавируса, отметила собеседница агентства.

"Только ожидание стимулов поддержало акции, а 1 триллион прямой помощи домохозяйствам должен помочь компаниям потребительского сектора", — считает Стритер.

"Дополнительные пособия по безработице также увеличатся, что тоже окажет дополнительную помощь работникам, уволенным из компаний наиболее пострадавших секторов, таких как розничная торговля, путешествия и гостиничный бизнес. А 415 миллиардов долларов, выделенных на усиление мер против коронавируса, включая внедрение вакцины, должны дать дополнительный импульс акциям компаний медицинских услуг", — добавила собеседница агентства. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

Тем не менее, при обсуждении предложенного пакета помощи в Конгрессе могут возникнуть проблемы. "Размер плана расходов, вероятно, вызовет сопротивление в Конгрессе, в частности среди республиканцев, которые нервничают из-за растущего дефицита. Но за счет того, что у демократов небольшой перевес голосов в сенате, пакет, скорее всего, пройдет. Затем все внимание будет приковано к следующему раунду стимулирования, в ходе которого ожидается новый пакет мер по восстановлению экономики с акцентом на сверхзатратные инвестиции в инфраструктуру и проекты "зеленой" энергетики", — заключила аналитик.