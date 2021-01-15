2021-01-15T16:29:54+03:00
2021-01-15T16:29:54+03:00
2021-01-15T16:29:54+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832817441.html
Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные резервы РФ по итогам 2020 года выросли на 41,4 миллиарда долларов, или на 7,47%, и достигли 595,774 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. На начало... ПРАЙМ, 15.01.2021
россия, международные резервы, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по итогам 2020 года выросли на 41,4 миллиарда долларов, или на 7,47%, и достигли 595,774 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
На начало 2020 года они составляли 554,359 миллиарда долларов.
За декабрь резервы увеличились на 13,098 миллиарда долларов, или на 2,25% (с 582,676 миллиарда долларов на 1 декабря).
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
В 2019 году рост резервов составил 85,9 миллиарда долларов, или 18,3%. Исторического максимума они достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.