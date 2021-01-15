МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по итогам 2020 года выросли на 41,4 миллиарда долларов, или на 7,47%, и достигли 595,774 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

На начало 2020 года они составляли 554,359 миллиарда долларов.

За декабрь резервы увеличились на 13,098 миллиарда долларов, или на 2,25% (с 582,676 миллиарда долларов на 1 декабря). Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

В 2019 году рост резервов составил 85,9 миллиарда долларов, или 18,3%. Исторического максимума они достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.