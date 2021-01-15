2021-01-15T16:39:01+03:00
2021-01-15T16:39:01+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832817557.html
Профицит торгового баланса России в ноябре сократился почти в два раза
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре сократилось в 1,8 раза в годовом выражении и составило 7,084 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 15.01.2021
россия, торговля, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре сократилось в 1,8 раза в годовом выражении и составило 7,084 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в ноябре уменьшился в годовом выражении на 16,9%, до 29,802 миллиарда долларов, импорта — на 2,3%, до 22,718 миллиарда.