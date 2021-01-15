МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре сократилось в 1,8 раза в годовом выражении и составило 7,084 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам

При этом объем экспорта в ноябре уменьшился в годовом выражении на 16,9%, до 29,802 миллиарда долларов, импорта — на 2,3%, до 22,718 миллиарда.