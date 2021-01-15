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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832818117.html
Промпроизводство в США в декабре выросло на 1,6% к ноябрю
Экономика
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https://россиясегодня.рф
. Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения... ПРАЙМ, 15.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,5%.Показатель ноября был пересмотрен с роста на 0,4% до роста на 0,5%.
Загрузка промышленных мощностей в США в декабре выросла до 74,5% с пересмотренного уровня ноября в 73,4%, что на 5,3 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Показатель ноября был пересмотрен в сторону повышения до 73,4% с 73,3%. В декабре он оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 73,6%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.