МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,5%.Показатель ноября был пересмотрен с роста на 0,4% до роста на 0,5%. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

Загрузка промышленных мощностей в США в декабре выросла до 74,5% с пересмотренного уровня ноября в 73,4%, что на 5,3 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Показатель ноября был пересмотрен в сторону повышения до 73,4% с 73,3%. В декабре он оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 73,6%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.