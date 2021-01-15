МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, упал до 79,2 пункта с уровня декабря в 80,7 пункта, сообщается на сайте университета. Розничные продажи в США в декабре снизились хуже прогноза

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 80 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в США в январе, по предварительной оценке, опустился до 87,7 пункта с 90 пунктов в декабре, а индекс экономических ожиданий — до 73,8 пункта с 74,6 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.