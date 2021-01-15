МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен интересом к контракту, которому уже более полутора лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Новая мутация коронавируса впервые обнаружена во Франции

"Мы не комментируем условия контракта господина Саркози. Странно, что эта тема заинтересовала кого-то сегодня, поскольку этому контракту уже более полутора лет, то есть это прошлогодняя новость", — заявили в пресс-службе.

Ранее в пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании. По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России.

Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.