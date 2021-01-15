МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российская экономика нуждается в регулировании экспорта и импорта, но полная изоляция для нее невозможна, считает основной акционер "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов. Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам

"Сама постановка вопроса, можем ли мы отказаться от экспортно-импортной деятельности кажется странной. Мы — страна, которая очень зависит от экспорта и импорта. Если завтра остановятся экспорт и импорт, то национальная экономика сожмется раза в два, насколько я помню, примерно 50% ВВП образуется так или иначе от внешнеэкономических операций. Мы просто физически станем… Российская экономика самым теснейшим образом интегрирована в мировую. Такие отрасли, как энергетика, нефтегазохимия, металлургия, во многом и машиностроение просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", — сказал Мордашов в рамках Гайдаровского форума, отвечая на соответствующий вопрос модератора.

"Не говоря уже о таком простом факте, я думаю, каждый из вас, как потребитель, абсолютно не готов отказаться от многих товаров и услуг, которые мы потребляем по импорту. Мы все привыкли считать частью нашей жизни "кока-колу", иностранные автомобили, услуги самых разных видов, информационные услуги, например. И если вдруг мы окажемся не в состоянии пользоваться всем этим, я думаю, это будет для нас тяжелейший удар. Поэтому все разговоры про автаркию, изоляцию страны, они мне кажутся очень искусственными. Это невозможно практически, и мы этого не хотим", — добавил он. Кудрин предсказал судьбу доллара

"Да, при этом есть необходимость защиты внутреннего рынка. Да, есть необходимость определенных мер стимулирования экспорта и мер, стимулирующих внутренний рынок… Конечно, есть всякие обстоятельства, которые этого требуют. Но это не должно заслонять от нас того фундаментального факта, что никакая экономическая автаркия для России невозможна", — подчеркнул Мордашов, добавив, что открытая экономика также всегда имеет стимулы для повышения эффективности.

Гайдаровский форум — постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.