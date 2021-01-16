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В Германии выбрали нового лидера правящей партии
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Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера — таковы итоги голосования во втором... ПРАЙМ, 16.01.2021
выборы, фрг, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера — таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.
"За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца — 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов", — заявил представитель ХДС, трансляция съезда идет в прямом эфире телеканала N24.
Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.
Лашет считается центристом — то есть, готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности, с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику. Лашет считается в нынешней гонке кандидатом "базиса", то есть много рядовых членов ХДС хотели бы видеть его на посту лидера партии.