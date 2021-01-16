2021-01-16T17:15:56+03:00
2021-01-16T17:15:56+03:00
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Армения запретила экспорт черных и цветных металлов
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Армения ввела временный запрет на экспорт лома и изделий из черных и цветных металлов, сообщили в субботу в комитете госдоходов страны. "Согласно решению правительства, вводится... ПРАЙМ, 16.01.2021
экспорт, армения, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЕРЕВАН, 16 янв — ПРАЙМ. Армения ввела временный запрет на экспорт лома и изделий из черных и цветных металлов, сообщили в субботу в комитете госдоходов страны.
"Согласно решению правительства, вводится временный запрет на экспорт из Армении лома и отходов из черных и цветных металлов, изготовленных из черного металла труб и соединительных частей, конструкций, плит, чугунных радиаторов", — говорится в сообщении, размещенном в Teegram-канале комитета.
Отмечается, что запрет будет действовать шесть месяцев. "Таможенные органы будут осуществлять усиленный контроль для выполнения правительственного решения", — отмечается в сообщении.
Ранее МВФ одобрил выделение Армении около $37 миллионов