ЕРЕВАН, 16 янв — ПРАЙМ. Армения ввела временный запрет на экспорт лома и изделий из черных и цветных металлов, сообщили в субботу в комитете госдоходов страны. "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению

"Согласно решению правительства, вводится временный запрет на экспорт из Армении лома и отходов из черных и цветных металлов, изготовленных из черного металла труб и соединительных частей, конструкций, плит, чугунных радиаторов", — говорится в сообщении, размещенном в Teegram-канале комитета.

Отмечается, что запрет будет действовать шесть месяцев. "Таможенные органы будут осуществлять усиленный контроль для выполнения правительственного решения", — отмечается в сообщении.

Ранее МВФ одобрил выделение Армении около $37 миллионов