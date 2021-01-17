МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Почти 70% американцев выступают против самопомилования президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Согласно результатам опроса, 68% респондентов высказались против возможности Трампа помиловать себя до истечения срока своего правления, чтобы избежать возможного преследования за правонарушения федерального уровня. Поддержали эту идею лишь 28% опрошенных, еще 4% воздержались.

Респондентам также был задан вопрос о том, стоит ли конгрессу отстранить Трампа от должности президента и не позволить ему в будущем занимать выборные должности. Большинство — 56% — согласились, что Трампа нужно отстранить, обратного мнения придерживаются 42% опрошенных. Трамп заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова

В ходе опроса также задавался вопрос о решении Twitter заблокировать аккаунт Трампа. Более половины — 58% — выразили согласие с решением соцсети заблокировать аккаунт президента, из них 48% "значительно" поддержали это решение, а 10% поддержали "в какой-то степени".

Не одобряют идею блокировки аккаунта Трампа 41% респондентов, из них "значительно" не одобряют 36% опрошенных.

В целом, говоря об исполнении Трампом роли президента, большинство опрошенных (60%) заявили что не одобряют то, как он справился со своей должностью, а 38%, напротив, высказали свое одобрение деятельностью Трампа в роли главы государства, еще 2% воздержались от ответа.

Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times. Трамп предупредил об опасности в случае импичмента

Президентские помилования действительны лишь на федеральном уровне. Это означает, что Трамп в любом случае не сможет защитить себя от возможных обвинений, связанных с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.

Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января, когда сторонники президента ворвались в вашингтонский Капитолий. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

Опрос проводился с 10 по 13 января, в нем участвовали 1002 совершеннолетних американца. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.

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