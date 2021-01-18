МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2020 года снизилось на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, или на 69,2 миллиарда долларов, составив 92,7 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Товарные составы на железнодорожной станции "Яничкино", Газпром

Экспортные доходы "Газпрома" резко сократились в январе-ноябре 2020 года

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 92,7 миллиарда долларов, что на 69,2 миллиарда долларов меньше чем в январе-ноябре 2019 года", — говорится в сообщении. При этом отдельно в ноябре профицит торгового баланса упал на 41,9%, составив 7,917 миллиарда долларов против 13,633 миллиарда долларов в ноябре 2019 года. Экспорт в этом месяце составил 29,976 миллиарда долларов, импорт — 22,059 миллиарда долларов.

Экспорт России в январе-ноябре 2020 года составил 302 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года сократился на 21,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,5%, на страны СНГ — 14,5%.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,4% (в январе-ноябре 2019 года — 62,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 54,7% (в январе-ноябре 2019 года — 67,6%), в страны СНГ — 24,5% (28,8%). По сравнению с январем-ноябрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 37,3%, а физический — на 6,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 42%, керосина — на 13,5%, сырой нефти — на 11%, природного газа — на 10,5%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина на 26%, сжиженного природного газа — на 5,5%.

Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия" в Краснодарском крае

Россия за год увеличила экспорт продукции сельского хозяйства на 20%

Импорт России в январе-ноябре 2020 года составил 209,3 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года сократился на 6,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ — 10,8%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 47,5% (в январе-ноябре 2019 года — 45,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе-ноябре 2019 года — 49,1%), из стран СНГ — 21% (20,9%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизился на 3,1%. Снизились объемы импорта механического оборудования — на 1,1%, при этом возросли объемы поставок инструментов и оптических аппаратов — на 11,2%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 22,5%, а грузовых автомобилей — на 22,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Евросоюза в январе-ноябре 2020 года приходилось 38,8% российского товарооборота (в январе-ноябре 2019 года — 41,7%), на страны СНГ — 13% (против 12,2%), на страны ЕАЭС — 9,1% (против 8,7%), на страны АТЭС — 34% (против 32%).