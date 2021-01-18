МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2020 года снизилось на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, или на 69,2 миллиарда долларов, составив 92,7 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Экспортные доходы "Газпрома" резко сократились в январе-ноябре 2020 года

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 92,7 миллиарда долларов, что на 69,2 миллиарда долларов меньше чем в январе-ноябре 2019 года", — говорится в сообщении. При этом отдельно в ноябре профицит торгового баланса упал на 41,9%, составив 7,917 миллиарда долларов против 13,633 миллиарда долларов в ноябре 2019 года. Экспорт в этом месяце составил 29,976 миллиарда долларов, импорт — 22,059 миллиарда долларов.

Экспорт России в январе-ноябре 2020 года составил 302 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года сократился на 21,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,5%, на страны СНГ — 14,5%.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,4% (в январе-ноябре 2019 года — 62,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 54,7% (в январе-ноябре 2019 года — 67,6%), в страны СНГ — 24,5% (28,8%). По сравнению с январем-ноябрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 37,3%, а физический — на 6,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 42%, керосина — на 13,5%, сырой нефти — на 11%, природного газа — на 10,5%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина на 26%, сжиженного природного газа — на 5,5%. Россия за год увеличила экспорт продукции сельского хозяйства на 20%

Импорт России в январе-ноябре 2020 года составил 209,3 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года сократился на 6,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ — 10,8%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 47,5% (в январе-ноябре 2019 года — 45,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе-ноябре 2019 года — 49,1%), из стран СНГ — 21% (20,9%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизился на 3,1%. Снизились объемы импорта механического оборудования — на 1,1%, при этом возросли объемы поставок инструментов и оптических аппаратов — на 11,2%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 22,5%, а грузовых автомобилей — на 22,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Евросоюза в январе-ноябре 2020 года приходилось 38,8% российского товарооборота (в январе-ноябре 2019 года — 41,7%), на страны СНГ — 13% (против 12,2%), на страны ЕАЭС — 9,1% (против 8,7%), на страны АТЭС — 34% (против 32%).