МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил упростить допуск трудовых мигрантов на стройки

Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года.

"…Представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Срок — 1 марта 2021 года", — говорится в поручении.

Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.

Ранее рост цен на стройматериалы привлек внимание властей из-за подорожания жилья. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в декабре заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 23 декабря отмечал, что за месяц арматура подорожала на 40%. При этом ФАС считает, что в случае введения экспортных пошлин на лом нужно ввести пошлины и на экспорт готовой продукции, иначе цены могут и не снизиться.