МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Валерия Княгинина. Уравнивание ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уход от налогов — мера своевременная. По мнению экспертов, это даст государству больше возможностей привлечь к ответственности тех, кто скрывает доходы и имущество, а значит собрать больше налогов. К тому же у ФНС уже есть возможность в короткие сроки обнаруживать тех, кто не платит в казну. СК хочет усилить уголовную ответственность за уход от налогов

Следственный комитет (СК) России выступил за ужесточение уголовной ответственности для индивидуальных предпринимателей. В частности, предлагается уравнять ответственность юридических и физических лиц, занимающихся бизнесом, за уход от налогов. Заместитель председателя СК Елена Леоненко пояснила "Известиям", что срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, тогда как у индивидуальных предпринимателей — всего два года.

Для ускорения судебного процесса СК предложили ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба, а не ждать два месяца. Леонова мотивировала свое предложение тем, что за это время может быть уничтожена необходимая документация и выведено имущество.

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что рано или поздно подобная инициатива должна была прозвучать. Видимо, сейчас пришло ее время. В январе-ноябре 2020 года дефицит бюджета составил 2,4 трлн рублей, а значит чиновникам срочно необходимо найти новые источники поступлений. Так как правительство обещало не увеличивать налоговые ставки в течение следующих шести лет после повышения НДС, решать проблему нужно другим способом.

"Это можно сделать путем снижения расходов, но в текущих условиях это выглядит проблематичным. Можно потратить деньги из ФНБ, но власть никогда не горела желанием расходовать резервы. Так что остается самый простой, но потенциально самый негативный для репутации путь — увеличение налоговых поступлений", — рассуждает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

Сегодня деятельность некоторых физических лиц в форме ИП стала принимать размах заправских юрлиц, как по объемам осваиваемых денежных средств, так и по сложности схем, применяемых для ухода от налогообложения.

"В такой ситуации общественная опасность неисполнения конституционной обязанности платить законно установленные налоги и сборы у индивидуального предпринимателя становится не меньше, чем у кампании", — поясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В 2016 году в 7,5 раз были повышены пороговые значения сумм, с которых наступает уголовная ответственность, а налоговики сократили число выездных проверок, что позволило упростить жизнь законопослушным фирмам, но отрицательно сказалось на работе СК, так как материалы от налоговиков составляют основу для возбуждения уголовных дел.

ИСПОЛНИТЕЛИ НАЙДУТСЯ

Прежде чем материалы будут переданы в СК, сейчас должно пройти два месяца с того момента, как в ФНС вскрыли преступление и определили размер ущерба. За это время злоумышленники способны "замести следы".

Если ФНС начнет предоставлять в СК материалы о должниках и преступных схемах сразу после вскрытия схемы и определения размера ущерба, недобросовестные ИП не успеют уничтожить документацию и вывести имущество, а значат заплатят налог или будут наказаны, считают эксперты.

С учетом нынешних возможностей в части обнаружения схем по уклонению от налогообложения, данные положения УК РФ позволят привлечь больше физических лиц к уголовной ответственности в короткие сроки, поясняет юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов.

"Не так давно в силу вступил закон, ужесточающий контроль за оборотом наличных денежных средств. Государственные органы абсолютно готовы к его исполнению и это говорит о высокой степени информационного взаимодействия ФНС, Росфинмониторинга, МВД, СК и финансового регулятора", — добавляет Соловьев.

Кроме того, никто не отменял оперативно-розыскную деятельности органов внутренних дел.

КОГО ОБОЙДЕТ СТОРОНОЙ

Простых людей без ИП и крупных фирм конкретно эта инициатива СК не коснется. Не те размеры и масштабы.

Для привлечения физического лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы его действия нанесли существенный экономический ущерб, то есть должна быть недоплата существенного размера налогов. А по сокрытию доходов и недвижимости для них есть налоговая ответственности в виде штрафных санкций, поясняет Эйюбов. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

И все же физлица также находятся под пристальным вниманием налоговиков. Так, например, летом прошлого года банки отмечали резкое увеличение количества запросов на предоставление информации о банковских счетах клиентов, отмечает Уткин.

И это касается не только нашей страны. Например, недавно замглавы службы Дмитрий Вольвач сообщил, что в распоряжении ФНС России имеются данные о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян.

По мнению Уткина, контроль будет усиливаться и дальше, например, с января банки начали передавать в ФНС информацию об электронных кошельках, так что скрыться от налоговой в будущем будет все сложнее.