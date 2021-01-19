2021-01-19T16:31:08+03:00
2021-01-19T16:31:08+03:00
2021-01-19T16:31:08+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210119/832841731.html
Чистый приток средств нерезидентов в 2020 году составил $4,1 миллиарда
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Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил 4,1 миллиарда долларов против 22,2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах... ПРАЙМ, 19.01.2021
рф, чистый отток капитала, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил 4,1 миллиарда долларов против 22,2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
При этом ЦБ оценил чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в четвертом квартале в 2,7 миллиарда долларов.