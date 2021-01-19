МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил 4,1 миллиарда долларов против 22,2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

При этом ЦБ оценил чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в четвертом квартале в 2,7 миллиарда долларов.