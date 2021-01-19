2021-01-19T16:37:28+03:00
2021-01-19T16:37:28+03:00
2021-01-19T16:37:28+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210119/832842135.html
Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза
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Чистый отток капитала из РФ за 2020 год составил 47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее, говорится в материалах Банка России. "Сальдо финансовых... ПРАЙМ, 19.01.2021
чистый отток капитала, центробанк, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ за 2020 год составил 47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее, говорится в материалах Банка России.
"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее", — сообщает ЦБ.
В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами, пояснил регулятор.