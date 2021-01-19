МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ за 2020 год составил 47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее, говорится в материалах Банка России.

"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее", — сообщает ЦБ.

В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами, пояснил регулятор.