МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году сократилось наполовину и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Банка России. Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2020 году рухнули в 20 раз

"По предварительной оценке Банка России, в 2020 году положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сократилось по сравнению с показателем предыдущего года наполовину и сложилось в размере 32,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным фактором его изменения стало ослабление профицита торгового баланса в результате значительного снижения стоимостных объемов российского экспорта под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при одновременном сокращении импорта в гораздо меньших объемах.

Положительное сальдо платежного баланса РФ в четвертом квартале снизилось на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,5 миллиарда долларов.