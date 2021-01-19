2021-01-19T16:42:09+03:00
2021-01-19T16:42:09+03:00
2021-01-19T16:42:09+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210119/832842191.html
Профицит текущего счета платежного баланса России упал на 50% в 2020 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году сократилось наполовину и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Банка России... ПРАЙМ, 19.01.2021
платежный баланс, россия, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83227/00/832270087.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/00/832270087.jpg
https://1prime.ru/images/83227/00/832270080.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/00/832270080.jpg
https://1prime.ru/images/83227/00/832270077.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/00/832270077.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210119/832841799.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году сократилось наполовину и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, в 2020 году положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сократилось по сравнению с показателем предыдущего года наполовину и сложилось в размере 32,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основным фактором его изменения стало ослабление профицита торгового баланса в результате значительного снижения стоимостных объемов российского экспорта под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при одновременном сокращении импорта в гораздо меньших объемах.
Положительное сальдо платежного баланса РФ в четвертом квартале снизилось на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,5 миллиарда долларов.