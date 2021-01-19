МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко утвердила условия, на основании которых будет проводиться эксперимент по торговле квотами на выбросы парниковых газов на Сахалине.

Абрамченко курирует в кабмине вопросы экологии.

Пресс-служба вице-премьера сообщила, что местом для проведения эксперимента по торговле "углеродными единицами" была выбрана Сахалинская область.

Для региона сформирована дорожная карта по созданию механизма сокращения выбросов парниковых газов и переходу к климатической нейтральности.

"Соответствующую дорожную карту по его (эксперимента — ред.) проведению утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Проект дорожной карты по реализации эксперимента подготовили Минэкономразвития России совместно с правительством Сахалинской области. В результате планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году", — говорится в сообщении.

Крупнейшая в мире система торговли квотами — европейская. Ее оценивают более чем в 51,4 миллиарда евро в год.