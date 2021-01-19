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https://1prime.ru/state_regulation/20210119/832842827.html
В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
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Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко утвердила условия, на основании которых будет проводиться эксперимент по торговле квотами на выбросы парниковых газов на... ПРАЙМ, 19.01.2021
парниковые выбросы, торговля квотами, россия, экология, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко утвердила условия, на основании которых будет проводиться эксперимент по торговле квотами на выбросы парниковых газов на Сахалине.
Абрамченко курирует в кабмине вопросы экологии.
Пресс-служба вице-премьера сообщила, что местом для проведения эксперимента по торговле "углеродными единицами" была выбрана Сахалинская область.
Для региона сформирована дорожная карта по созданию механизма сокращения выбросов парниковых газов и переходу к климатической нейтральности.
"Соответствующую дорожную карту по его (эксперимента — ред.) проведению утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Проект дорожной карты по реализации эксперимента подготовили Минэкономразвития России совместно с правительством Сахалинской области. В результате планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году", — говорится в сообщении.
Крупнейшая в мире система торговли квотами — европейская. Ее оценивают более чем в 51,4 миллиарда евро в год.