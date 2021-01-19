МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россияне потратили как минимум 150 миллиардов рублей из наличных сбережений на программу льготной ипотеки под 6,5%, подсчитал для РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. По данным компании Дом.РФ, в рамках данной программы в прошлом году было выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.

"Исходя из требования в 15% первоначального взноса, гражданам потребовалась "наличность" как минимум в объёме около 150 миллиардов рублей, чтобы воплотить в жизнь планы на улучшению жилищных условий", — говорит Зельцер.

По оценкам аналитика, доля трат россиян на льготную ипотеку с момента запуска программы не превысила 10% от валовых накоплений.

По данным ЦБ, средства россиян в банках выросли в январе-ноябре 2020 года на 2,1% и на 1 декабря составили 32,5 триллиона рублей.