МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице на 2021 год, на душу населения он составит 18 029 рублей, соответствующий документ опубликован на сайте мэра города.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год… в расчете на душу населения — 18 029 рублей… для трудоспособного населения — 20 589 рублей… для пенсионеров — 13 496 рублей… для детей — 15 582 рубля", — говорится в документе.