2021-01-19T21:33:16+03:00
2021-01-19T21:33:16+03:00
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В Москве установлен прожиточный минимум в 18 тысяч рублей
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице на 2021 год, на душу населения он составит 18 029 рублей, соответствующий документ... ПРАЙМ, 19.01.2021
москва, прожиточный минимум, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице на 2021 год, на душу населения он составит 18 029 рублей, соответствующий документ опубликован на сайте мэра города.
"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год… в расчете на душу населения — 18 029 рублей… для трудоспособного населения — 20 589 рублей… для пенсионеров — 13 496 рублей… для детей — 15 582 рубля", — говорится в документе.