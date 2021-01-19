МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российские металлурги на совещании в Минпромторге заявили о начале снижения цен на металлопродукцию на российском рынке вслед за мировыми ценами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания.

"На встрече снова обсуждали цены. Металлурги сообщили, что рынок волатильный, и, как говорилось в конце прошлого года, началось снижение цен на мировом рынке, и оно уже начало докатываться до нас. Так на FOB квадратная заготовка, из которой потом делает арматуру, подешевела с 600 долларов до 560-570 долларов", — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, участники встречи также обсуждали заключение долгосрочных договоров на поставки металлопродукции по формульным контрактам и запланировали следующее совещание.

На минувшей неделе представитель Минпромторга сообщал РИА Новости по итогам встречи в ведомстве с металлургами и девелоперами, что такие совещания в отношении цен на металлопродукцию в рамках рабочей группы с участием власти и бизнеса будут проходить в еженедельном формате.

По его словам, уже заключены первые в 2021 году прямые договора между девелоперами и металлургами. На встречах предполагается обсуждать и другие меры по недопущению резкого роста цен на металлопродукцию.

Правительство РФ утвердило в конце 2020 года пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.

ФАС в конце декабря заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%.

При этом ФАС считает, что в случае введения пошлин на лом нужно ввести пошлины и на экспорт готовой продукции, иначе ее цены могут и не снизиться.

Как заявил ранее во вторник замминистра финансов Алексей Сазанов, удорожание металлов в РФ вызвано ростом их котировок на мировом рынке и ослаблением рубля. По его словам, правительство РФ проанализирует динамику цен и подготовит предложения.

Госдума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве и ФАС информацию о причинах резкого роста цен на металлы на внутреннем рынке РФ и их влиянии на экономику страны.