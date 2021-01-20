КИЕВ, 20 янв — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил подписание дополнительных соглашений между правительством, Украинским фондом социальных инвестиций и немецким госбанком KfW по развитию социальной инфраструктуры в стране на сумму более 36,5 миллиона евро, следует из распоряжения кабмина.

Согласно тексту распоряжения, первое соглашение будет подписано на сумму 9 миллионов евро, которые пойдут на проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры". Второе соглашение будет подписано на сумму 14,4 миллиона евро, которые будут потрачены на проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры – улучшение первичной медицины в сельской местности". Эксперт предсказал судьбу ГТС Украины после запуска "Северного потока 2"

Третье грантовое соглашение предполагает выделение 13,1 миллиона евро и будет подписано при участии министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в рамках проекта планируется построить жилье и ряд инфраструктурных объектов (школ и детсадов) для внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областях.

Второй грант потратят на улучшение условий оказания медицинской помощи. "Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей", — пояснили в министерстве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".