МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Количество российских регионов с дефицитом бюджета в 2021 году сократится, однако субъекты РФ по-прежнему будут испытывать финансовые трудности, что вынудит их наращивать долги, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

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"Пандемия серьезнейшим образом повысила финансовую нагрузку на регионы, привела к крупным незапланированным расходам, сворачиванию бизнеса, снижению налоговых поступлений и замедлению экономического развития", — отметил Микаелян.

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По его мнению, в 2021 году по мере ослабления кризисных явлений в экономике, вакцинации населения, роста деловой и потребительской активности количество регионов с дефицитом бюджета сократится. "Однако регионы по-прежнему будут испытывать финансовые трудности, в связи с чем будут вынуждены нарастить долги. В случае существенного роста долговой нагрузки существуют риски ухудшения финансового положения регионов", — заключил эксперт.