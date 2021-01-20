МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Количество российских регионов с дефицитом бюджета в 2021 году сократится, однако субъекты РФ по-прежнему будут испытывать финансовые трудности, что вынудит их наращивать долги, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

В одном из магазинов Москвы. Пустые полки.

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Согласно предварительным данным Минфина РФ, дефицит бюджетов регионов по итогам 2020 года составил 707 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов приходится на 17 сырьевых регионов, Москву и Санкт-Петербург. Ранее в среду РБК со ссылкой на предварительные данные Казначейства РФ сообщило, что 58 из 85 регионов РФ завершили 2020 год с дефицитом бюджета.

"Пандемия серьезнейшим образом повысила финансовую нагрузку на регионы, привела к крупным незапланированным расходам, сворачиванию бизнеса, снижению налоговых поступлений и замедлению экономического развития", — отметил Микаелян.

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Он добавил, что российские регионы серьезно отличаются по бюджетной обеспеченности в связи с разницей в экономическом и инфраструктурном развитии, преобладанием тех или иных отраслей. "Пандемия в разной степени ударила по региональным экономикам, поэтому этот разрыв только усилился", — считает эксперт.

По его мнению, в 2021 году по мере ослабления кризисных явлений в экономике, вакцинации населения, роста деловой и потребительской активности количество регионов с дефицитом бюджета сократится. "Однако регионы по-прежнему будут испытывать финансовые трудности, в связи с чем будут вынуждены нарастить долги. В случае существенного роста долговой нагрузки существуют риски ухудшения финансового положения регионов", — заключил эксперт.