МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Возвращение на публику основателя компании Alibaba миллиардера Джека Ма может говорить о том, что он смог найти компромисс с китайскими властями после своей критики финансовых регуляторов страны и вернется к своей деятельности, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский. Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что основатель китайской интернет-компании Alibaba миллиардер Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца. Газета Wall Street Journal сообщила, что он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Представители Фонда Джека Ма и Ant Group подтвердили газете это сообщение.

В начале января многие мировые СМИ стали сообщать об "исчезновении" миллиардера. Тогда говорилось, что с конца октября он не появлялся на публике, после того как раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против государственного курса в отношении технологических компаний.

Тавровский не исключил, что отсутствие Джека Ма на публике с конца октября может быть связано с ведением следствия в его отношении со стороны Центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины. Эта комиссия является главным партийным надзорным органом Китая, а Государственный комитет по надзору – государственным. Как правило, после проведения внутренней проверки в отношении чиновников дело передается правоохранительным органам.

"Я считаю, что он просто попал под следствие комиссии по проверке партийной дисциплины, поскольку является членом партии. Обычно три месяца — стандартный срок расследования. За это время ему пришлось кое-какие жертвы принести. Я считаю, что это проявление китайской специфики, при которой партия на самом деле все контролирует и все решает", — сказал Тавровский РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, глава Alibaba вернется к своей деятельности, но, как и говорил ранее, может сосредоточиться на просветительских проектах и благотворительности. Основатель Alibaba потерял за день более $3,5 миллиарда

"Конечно (вернется к работе). Понимаете, он еще до этого инцидента говорил, что уйдет в просветительские проекты, что не будет активно заниматься бизнесом. Я думаю, что по этой линии он и пойдет, что, скорее всего, он будет заниматься больше просветительскими проектами, благотворительностью, как и его американские коллеги — (Билл) Гейтс и прочие", — добавил Тавровский.

"Я считаю, что у него возникли проблемы (после высказываний), безусловно. Поэтому после некоторой паузы и, очевидно, какого-то компромисса он возвращается к своей основной деятельности. Но какой будет объем этой деятельности, пока судить рано. Ближайшее будущее покажет, чем займется великий Джек", — добавил он.

Тавровский также обратил внимание, что Джек Ма появился накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.

"Это можно рассматривать как такой шаг, как аванс также американцам, которые выступают за расширение рыночного инструмента в социализме с китайской спецификой", — пояснил он.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.