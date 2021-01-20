ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снял ввозные пошлины с импорта алюминия из ОАЭ, говорится в прокламации Трампа. СМИ: в Верховном суде США объявлена угроза взрыва

Пошлины были введены в 2018 году. Решение вступает в силу 3 февраля.

Это одно из последних решений, принятых Трампом: в полдень по местному времени в среду (20.00 мск) он уходит в отставку, президентом станет Джо Байден.