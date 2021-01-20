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2021
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Стало известно об одном из последних решений Трампа
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Президент США Дональд Трамп снял ввозные пошлины с импорта алюминия из ОАЭ, говорится в прокламации Трампа. Пошлины были введены в 2018 году. Решение вступает в силу 3 февраля... ПРАЙМ, 20.01.2021
пошлина, оаэ, трамп, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снял ввозные пошлины с импорта алюминия из ОАЭ, говорится в прокламации Трампа.
Пошлины были введены в 2018 году. Решение вступает в силу 3 февраля.
Это одно из последних решений, принятых Трампом: в полдень по местному времени в среду (20.00 мск) он уходит в отставку, президентом станет Джо Байден.