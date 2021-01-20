МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

"В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "Китай принял решение ввести санкции в отношении 28 человек, которые были ответственны за подобные действия США в отношении касаемых Китая вопросов".

Список лиц, в отношении которых Китай решил ввести санкции, включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара.