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Китай вводит санкции в отношении 28 граждан США
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Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за... ПРАЙМ, 20.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Пекин принял решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
"В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай принял решение ввести санкции в отношении 28 человек, которые были ответственны за подобные действия США в отношении касаемых Китая вопросов".
Список лиц, в отношении которых Китай решил ввести санкции, включает Мэтью Поттинджера, Майка Помпео, Питера Наварро, Роберта О'Брайена, Алекса Азара.