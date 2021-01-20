МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Новый американский президент Джо Байден продолжит политику своих предшественников по сдерживанию России и Китая, а экономические проблемы в самих Штатах постарается "залить деньгами", считают опрошенные РИА Новости российские, американские и британские эксперты. Байден вступил в должность президента США

ЭКОНОМИКА

За неделю до инаугурации Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Указанный объем превысил ожидания участников финансового рынка и должен помочь восстановлению экономики в условиях пандемии коронавируса, заявила РИА Новости старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Однако представленный план, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны республиканцев в конгрессе, опасается она.

Старший международный экономист ING Джеймс Найтли опасается, что этот пакет мер может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов. Повышать налоги пока не предлагается, но рано или поздно Штатам, видимо, придется это сделать.

Эксперт отмечает, что 1 триллион долларов предлагается направить на поддержку доходов домохозяйств, в том числе за счет выделения 1,4 тысячи долларов для тех, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. Еще порядка 400 миллиардов долларов будут направлены на борьбу с кризисом от коронавируса, включая усиление программы вакцинации, и на тестирования. Также предусмотрены дополнительные деньги для поддержки малого бизнеса. Эксперт предсказал курс рубля после инаугурации Байдена

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

О будущей внешней политике США можно судить по выступлению кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в сенате. По оценке главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, оно может свидетельствовать, что "в этой сфере преемственность будет высокой – при всех спорных сюжетах между обеими администрациями и партиями в иных областях".

"Политику на российском направлении определял не столько уходящий президент (Дональд – ред.) Трамп, сколько сложившийся на Капитолии межпартийный консенсус, причем с явным антироссийским акцентом", — написал политик в Facebook.

Поэтому, считает Косачев, в выступлении будущего главы госдепа следует прислушиваться скорее к нюансам. "Скажем, в определении угроз ничего нового – опять Китай, Россия, Иран… По Ирану Блинкен отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку. С немедленной оговоркой: "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это". Однако реальность такова, что из соглашения вышел первым не Иран, а потому первый шаг навстречу логично делать не ему", — считает политик.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. Эксперт считает неизбежными новые санкции против России при Байдене

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Ни Россия, ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом, ни в одной из стран нет достаточной политической воли, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, считает президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

"Можно говорить, что отношения улучшать надо, но, я думаю, политические элиты обеих стран сегодня к этому не готовы. Ни в той, ни в другой стране нет достаточной политической воли и нет достаточного количества лоббистских усилий, чтобы этот процесс сдвинуть с мертвой точки. Пока это все разговоры в пользу бедных. В интеллектуальном плане здесь полный тупик", — сказал РИА Новости эксперт.

НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

Отдельный сюжет – возможные новые санкции США в отношении России. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что их риск остается высоким.

"Хотя любые новые санкции могут быть более адресными и стать частью более многостороннего подхода к внешней политике США", — считает агентство.

По мнению Fitch Ratings, американские санкции будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

Важным вопросом остается отношение новой администрации к строительству газопровода "Северный поток 2". Администрация не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой политической элиты, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.

"Поскольку администрация Байдена будет рассматривать отношения с Германией в качестве первоочередного приоритета в Европе, то администрация Байдена вряд ли будет идти на те шаги, в том числе по противодействию "Северному потоку 2", которые будут вызывать раздражение у немецкой политической элиты", — сказал эксперт в рамках публичной дискуссии, организованной Государственным академическим университетом гуманитарных наук (ГАУГН при РАН) совместно с Институтом США и Канады РАН.

Эксперт пояснил, что американская санкционная политика действует, при этом вряд ли администрация Байдена пойдет на новые санкции против "Северного потока 2".

"Если политическое руководство Германии будет по-прежнему формально выступать за этот газопровод, мне кажется, что введенных на сегодня санкций США уже достаточно для того, чтобы поставить под вопрос окончание строительства этого газопровода", — считает политолог.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

США 19 января ввели новые санкции — против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус". Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

СОТРУДНИЧЕСТВО С РФ В КОСМОСЕ

Кандидат в главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что космос уже является ареной конкуренции великих держав и что деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности. При этом он назвал РФ ключевым противником, а КНР — нарастающей угрозой.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает в этой связи, что Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США.

"Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", — написал Рогозин в Twitter, комментируя высказывания Остина.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что тенденция на сворачивание космического сотрудничества с Россией при Байдене продолжится.

"По космическим программам уже давно известная тенденция — все изменяется только в худшую сторону. Пик сотрудничества, который приходился на конец 90-х, связанный с (началом программы – ред.) Международной космической станции (МКС), пройден. Американцы с нами больше сотрудничать не хотят, а мы ничего не можем предложить им, чтобы они захотели", — сказал Моисеев РИА Новости.

В настоящее время Россия сотрудничает с США по проекту МКС, эксплуатация которой планируется до 2024 года с возможным продлением до 2028-2030 годов.

Кроме того, НАСА приглашает Роскосмос принять участие в создании лунной орбитальной станции Gateway, первые модули которой намечается запустить в 2023 году.

"Американцы, когда приглашают (в Gateway – ред.), то прекрасно знают, что мы не сможем (в нем участвовать – ред.). Эти приглашения становятся чисто для публики формальностью. И американцы, и мы понимаем, что нет там области для сотрудничества конкретной, то есть остаются одни лозунги", — считает Моисеев.

Также Россия поставляет жидкостные двигатели РД-180 и РД-181 для американских космических ракет-носителей Atlas-5 и Antares, однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВООРУЖЕНИЙ

Важный аспект двусторонних отношений России и США – это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Сегодня это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, при этом его действие истекает уже 5 февраля. Если договор не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Кандидат на пост главы Пентагона Остин заявил, что контроль над ядерными вооружениями, в том числе и возможное продление договора СНВ-3, — в интересах США. Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в сенате, что Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией.

"У них времени осталось очень немного… Если они сегодня пришлют ноту, что они готовы продлить без предварительных условий, то тогда еще, наверное, можно нам будет как-то ускориться и за две недели пройти все внутренние государственные процедуры. Если они опять начнут выдвигать какие-то условия, то не знаю, как это возможно", — заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который ранее участвовал во всех переговорах по СНВ со стороны России (СССР).

Он напомнил, что американские военные всегда выступали за продление стратегического договора, который выгоден и США. Однако решение принимают не только в Пентагоне, поэтому до сих пор неясно, будет ли договор все-таки продлен.

Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский считает, что есть вероятность, что на какое-то время страны останутся без СНВ-3. "Но даже если так произойдет, это будет ненадолго. Лучше, конечно, такой ситуации не допускать", — отметил аналитик.

Он напомнил, что Байден в своей предвыборной программе уже не раз обозначал, что он вернется к ДСНВ.

"Будущая американская администрация действительно обсуждает продление на пять лет без каких-либо дополнительных условий. Были дополнительные консультации с российской стороной, думаю, две стороны уже пришли к определенному компромиссу", — спрогнозировал аналитик.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Россия выходит из Договора по открытому небу

ДОГОВОР ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ

Не ясной до конца остается судьба и еще одного договора – по открытому небу (ДОН). Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

США в ноябре 2020 завершили процедуру выхода из договора, МИД РФ 15 января заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из него. Заместитель официального представителя НАТО сообщил РИА Новости, что союзники по НАТО после решения России по ДОН остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.

Окончательное решение по законопроекту о выходе РФ из договора будет принято исходя из того, как сложится диалог с администрацией Байдена, сказал журналистам Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время, (оценить – ред.) деятельность новой администрации Байдена и то, как будут складываться диалоги, (потом – ред.) будет приниматься окончательное решение", — сказал Шаманов журналистам.

Решение России выйти из ДОН — это сигнал администрации Байдена о необходимости начать переговоры по контролю над вооружениями, считает директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хезер Конли.

"Я рассматриваю решение Москвы начать процесс выхода из Договора об открытом небе как способ "сконцентрировать умы" приходящей администрации Байдена на необходимости начать обсуждать с Кремлем ряд вопросов, связанных с контролем над вооружениями", — сказала Конли РИА Новости.

По ее словам, этот договор не настолько жизненно важен, как СНВ-3, но это напоминание о том, что вся международная архитектура контроля над вооружениями начинает разваливаться. Китай вводит санкции в отношении 28 граждан США

США И КИТАЙ

Что касается отношений США и Китая, то новая администрация продолжит давить на КНР жестко и многосторонне, считает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Как отметил Маслов, ситуация в отношениях "станет еще более сложной". Он пояснил, что при Дональде Трампе, как ни странно, ситуация в отношениях КНР и США в какой-то степени стабилизировалась, Трамп методично выстраивал антикитайский контур вокруг Китая, привлекал к этому очень много стран, включая страны Западной Европы, Австралию, Новую Зеландию, и атаковал, прежде всего, китайские технологии. Как отметил эксперт, несмотря на то, что давление Вашингтона казалось яростной атакой, она по своей сути была достаточно проста.

"Байден и байденская внешняя политика будет в значительной степени, очевидно, более сложной, многогранной… Давление на Китай продолжится. Оно будет довольно жестким, оно будет более многосторонним. Самое главное, оно будет более тонким", — сказал Маслов в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По его мнению, Байден урегулирует и будет пытаться урегулировать целый ряд торговых отношений с Китаем, но при этом увеличит давление в области науки и технологий таким образом, чтобы Китаю было максимально сложно выходить со своими технологиями на внешние рынки.

Отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.