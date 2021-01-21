МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания предложил правительству вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. Власти рекомендуют обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Президент упомянул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%.

"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно", — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что эта тема уже обсуждалась ранее на одном из совещаний с кабмином.

"Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января", — обратился Путин к участникам совещания.