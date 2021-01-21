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Путин предложил вернуться к теме цен на продукты
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Президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания предложил правительству вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. Президент... ПРАЙМ, 21.01.2021
цены на продукты, россия, путин, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания предложил правительству вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.
Президент упомянул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%.
"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно", — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что эта тема уже обсуждалась ранее на одном из совещаний с кабмином.
"Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января", — обратился Путин к участникам совещания.