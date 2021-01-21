МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России. Путин предложил вернуться к теме цен на продукты

"В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска", — сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах.

"После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", — указал президент.

Глава государства призвал добиться полного восстановления рынка труда в России к концу 2021 года.

"Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена", — сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.