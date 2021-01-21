МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глубина экономического спада в 2020 году оказалась в России меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, но ускорилась инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин предложил вернуться к теме цен на продукты

"Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что в конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии.

"В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели", — пояснил он.

"По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем", — сказал Путин. Путин заявил о дисбалансе на рынке жилья

Он добавил, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов.

Президент также подчеркнул необходимость выйти на устойчивую траекторию развития экономики.

"Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития", — сказал он.

Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях.