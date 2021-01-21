БЕРЛИН, 21 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник V", но для этого требуется регистрация европейским регулятором.

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По ее словам, вакцина, чтобы ее применяли в ЕС и можно было производить совместно, "должна получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA)".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" EMA.

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", — сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.

Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"Считаю, что это хорошая вещь", — сказала Меркель.