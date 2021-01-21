2021-01-21T15:02:15+03:00
2021-01-21T15:02:15+03:00
2021-01-21T15:02:15+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832862469.html
Доходы бюджета по линии Роснедр в 2020 году оказались на 44% выше плана
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роснедра в 2020 году принесли в российский бюджет 49,2 миллиарда рублей — это на 44% выше плана, план на 2021 год составляет 47,1 миллиарда рублей, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 21.01.2021
федеральный бюджет, роснедра, новости, промышленность, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83286/24/832862410.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83286/24/832862410.jpg
https://1prime.ru/images/83286/24/832862409.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83286/24/832862409.jpg
https://1prime.ru/images/83286/23/832862397.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83286/23/832862397.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210121/832859587.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Роснедра в 2020 году принесли в российский бюджет 49,2 миллиарда рублей — это на 44% выше плана, план на 2021 год составляет 47,1 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды РФ.
"План на 2021 год — 47,1 миллиарда рублей. В прошлом году у Роснедр было 49,2 миллиарда рублей (это 144% от плана)", — сообщили в министерстве.
Таким образом, ожидается, что доходы по линии Роснедр в 2021 году уменьшатся на 4,3% по сравнению с 2020 годом.
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является подведомственной организацией МПР и отвечает за геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы России. Агентство проводит конкурсы и аукционы на право пользования недрами.