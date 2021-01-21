МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Роснедра в 2020 году принесли в российский бюджет 49,2 миллиарда рублей — это на 44% выше плана, план на 2021 год составляет 47,1 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды РФ. Дефицит федерального бюджета превысил четыре триллиона рублей в 2020 году

"План на 2021 год — 47,1 миллиарда рублей. В прошлом году у Роснедр было 49,2 миллиарда рублей (это 144% от плана)", — сообщили в министерстве.

Таким образом, ожидается, что доходы по линии Роснедр в 2021 году уменьшатся на 4,3% по сравнению с 2020 годом.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является подведомственной организацией МПР и отвечает за геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы России. Агентство проводит конкурсы и аукционы на право пользования недрами.