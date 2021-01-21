КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (центробанк) оценил падение ВВП страны в прошедшем году на уровне 4,4%, сохранив прогноз роста экономики в 2021 году на уровне 4,2%, сообщается на сайте регулятора в четверг. Украина стоит на грани "тарифного майдана"

"По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%)… В 2021 году экономика почти наверстает потери от коронавируса — ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами — около 4% в 2022-2023 годах", — говорится в сообщении.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и прогнозным ростом экономики в 4,6%.